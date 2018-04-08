Хабиб Нурмагомедов одержал победу и стал чемпионом UFC

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов одержал победу в своем первом титульном поединке и завоевал пояс чемпиона UFC в легком весе, сообщает Vesti.kz. Его соперником в борьбе за вакантный титул чемпиона был американец Эл Яквинта.



Этот пояс ранее принадлежал ирландцу Конору МакГрегору, который прибыл в Нью-Йорк и напал на автобус с участниками UFC 223, среди которых был и Нурмагомедов. Изначально соперником Нурмагомедова должен был стать Тони Фергюсон, но в начале апреля он получил травму. На замену американцу вышел его соотечественник Макс Холлоуэй, однако чемпиона UFC в полулегком весе не допустили до боя врачи.



Нурмагомедов бой начал довольно нервно, но успешно - ему удался отличный тейкдаун. Правда Яквинта сумел встать, а также пытался навязать свою тактику. Тем не менее, Хабиб полностью завладел инициативой и прессинговал весь первый раунд, по итогам которого шансы на победу у Яквинты оказались практически минимальными. Второй раунд также остался за российским бойцом. Большая часть времени прошла в партере. Нурмагомедов пытался завершить бой досрочно. В частности, преобладали попытки совершить удушающий прием. Но Яквинта смог дотерпеть до гонга.



Как бы то ни было, Яквинта достойно оказывал сопротивление. Правда много моментов создать ему не удалось, однако в четвертом раунде он неожиданно пытался сделать тейкдаун, и едва не разрядился точной серией ударов. В свою очередь к финальному раунду Хабиб не смог найти решение для досрочной победы. Пятый раунд отлично начал американец. Он провел несколько сильнейших ударов - воспользовался небольшой усталостью россиянина.



За две минуты до конца боя Нурмагомедов разорвал дистанцию, совершил тейкдаун, но не смог завершить встречу досрочно. Судьи вынесли единогласное решение в пользу Хабиба. Нурмагомедов стал первым россиянином, кому удалось завоевать титул чемпиона UFC.