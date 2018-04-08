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Женщинам в Туркменистане запретили осветлять волосы и наращивать ресницы - СМИ

Просмотров:256 Опубликовано: Сегодня, 15:25
Женщинам в Туркменистане запретили осветлять волосы и наращивать ресницы - СМИ
Фото с сайта turkmenistan.gov.tm
Женщинам, которые работают в государственных учреждениях и организациях Ашхабада, запретили красить и наращивать ногти, наращивать ресницы, обесцвечивать волосы и носить золотые украшения, сообщает "Хроника Туркменистана".

Как отмечает издание, запрет начал действовать с марта этого года.

"Парикмахерские и салоны красоты в Ашхабаде обходят работники хякимликов и "рекомендуют" исключить из списка услуг наращивание ресниц и ногтей, а также обесцвечивание волос", - отмечает "Хроника Туркменистана".

Кроме того, по данным туркменского издания таможня Туркменистана перестала пропускать светлые краски для волос и средства для мелирования и обесцвечивания. Также запрещен ввоз материалов для наращивания ресниц и ногтей. Это спровоцировало 50-процентное подорожание еще имеющейся в стране продукции для женщин, отмечает СМИ. Кроме того, с апреля с прилавков магазинов намерены ликвидировать остатки осветляющих средств для волос, гелей для ногтей и прочих аналогичных товаров.

Ранее сообщалось, что туркменским женщинам запретили водить авто.
Источник: Tengrinews.kz
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