Отец создал YouTube-канал для общения со своими "занятыми" детьми

43-летний отец пятерых детей из Великобритании создал канал на YouTube для того, чтобы общаться со своими "занятыми" наследниками, сообщает L!FE со ссылкой на Hull Daily Mail.



Джастин Смит воспитывает пятерых детей - двух дочек в возрасте 10 и 11 лет и троих сыновей 22, 14 и 13 лет. По его словам, он устал, что его дети постоянно сидят в телефонах, и решил принять соответствующие меры.



"Дело в том, что мне до смерти надоело видеть моих детей с опущенными в телефоны головами. Поэтому это единственный способ, чтобы я мог с ними общаться... Хорошенько поразмыслив, я понял, что если не могу победить их, то тогда надо присоединиться", - рассказал мужчина.



Джастин призвал и других родителей присоединиться к нему, объяснив это тем, что пусть лучше дети будут наблюдать за ними, чем за бессмысленными видео. Во втором ролике мужчина рассказал, что канал поможет его дочкам и сыновьям узнать больше о его жизни.