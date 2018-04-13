Участника видео с приставанием к девочке в Каскелене установила полиция

Полицейские Алматинской области установили участника нашумевшей видеозаписи, который пытался обнять девочку на улице в Каскелене. Как пояснили в ответ на запрос корреспондента Tengrinews.kz в пресс-службе ДВД, им оказался несовершеннолетний подросток. В полиции подтвердили, что инцидент действительно имел место и попал на камеры наружного видеонаблюдения в начале марта текущего года.
Ранее в социальных сетях и мессенджерах распространилась видеозапись, где отчетливо видно, как некий "парень" подходит на улице к девочке с мячом. Сначала он что-то ей показывает в телефоне, а затем пытается обнять. Девочке удается отбиться. При этом девочке из видео на вид около 11-12 лет.
"Заявление поступило в полицию Карасайского района. По данному факту было проведено расследование. Полицейские по поступившему заявлению установили личность подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний, не достигший 13 лет. Согласно пункту 2 части 1 статьи 35 УПК РК уголовное дело в отношении подозреваемого подлежит прекращению за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения", - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области. Отметим, что согласно законодательству к уголовной ответственности несовершеннолетние привлекаются с 14 лет.
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