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Срочника нашли повешенным на погранзаставе в Алматинской области

Просмотров:161 Опубликовано: Сегодня, 20:32
Срочника нашли повешенным на погранзаставе в Алматинской области
©Владимир Дмитриев
В пресс-службе Главной военной прокуратуры рассказали о смерти военнослужащего срочной службы в Алматинской области, передает Tengrinews.kz.

"12 апреля около 17.00 часов на территории пограничной заставы "Джунгарская" воинской части 2484 ПС КНБ РК (Учарал, Алматинская область) был обнаружен в повешенном состоянии труп военнослужащего срочной службы рядового Хамзина А. Е.", - заявили в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, предварительно установлено, что причинами суицида могли послужить личные проблемы, не связанные с воинской службой. "Данный факт зарегистрирован по части 1 статьи 105 УК РК ("Доведение до самоубийства").

Дело принято в производство Талдыкорганского отдела Южного регионального ВСУ МВД РК", - добавили в Главной военной прокуратуре. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Satuk (Посетители) Сегодня, 21:03
Суицид ли? Возможно увидел кое что boyan или услышал мало ли.
 
 

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