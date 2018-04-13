Срочника нашли повешенным на погранзаставе в Алматинской области

В пресс-службе Главной военной прокуратуры рассказали о смерти военнослужащего срочной службы в Алматинской области, передает Tengrinews.kz.
"12 апреля около 17.00 часов на территории пограничной заставы "Джунгарская" воинской части 2484 ПС КНБ РК (Учарал, Алматинская область) был обнаружен в повешенном состоянии труп военнослужащего срочной службы рядового Хамзина А. Е.", - заявили в ведомстве.
Как отметили в пресс-службе, предварительно установлено, что причинами суицида могли послужить личные проблемы, не связанные с воинской службой. "Данный факт зарегистрирован по части 1 статьи 105 УК РК ("Доведение до самоубийства").
Дело принято в производство Талдыкорганского отдела Южного регионального ВСУ МВД РК", - добавили в Главной военной прокуратуре. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.
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