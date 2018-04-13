Студентка из Казахстана выпала из окна четвертого этажа МГИМО, сообщает "Московский комсомолец"
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По данным издания, инцидент произошел днем 13 апреля в 12.47 - во время большой перемены, за три минуты до начала очередной пары. Очевидцы отметили, что девушку вытолкнул из окна другой студента. Пострадавшей оказалась 21-летняя девушка из Казахстана Байсафа.
Она учится на четвертом курсе на кафедре международных экономических отношений. Перед трагедией девушка разговаривала со своим другом - уроженцем Дагестана.
По некоторым данным, их связывали романтические отношения. По словам очевидцев, разговор шел на повышенных тонах. Внезапно парень распахнул маленькую створку окна и буквально вытолкнул девушку из окна.
"Байсафа вместе с сумкой полетела вниз. Жизнь спасло то, что она упала на грунт. В "скорую помощь" позвонили сразу несколько очевидцев - студенты и преподаватели. Через 15 минут на место приехали две кареты, в их числе, реанимационный автомобиль. Раненую госпитализировали в НИИ Склифосовского - предварительно, у девушки переломы и травма головы", - отмечает издание.
Сейчас московские полицейские разбираются в обстоятельствах трагедии. Сообщалось, что предполагаемого виновника задержат для допроса только окончания учебного процесса. На момент приезда правоохранителей он находился на занятиях.