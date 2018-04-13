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Студентка из Казахстана выпала из окна четвертого этажа МГИМО

Просмотров:43 Опубликовано: Сегодня, 22:08
Студентка из Казахстана выпала из окна четвертого этажа МГИМО
Фото Tengrinews.kz
Студентка из Казахстана выпала из окна четвертого этажа МГИМО, сообщает "Московский комсомолец".

По данным издания, инцидент произошел днем 13 апреля в 12.47 - во время большой перемены, за три минуты до начала очередной пары. Очевидцы отметили, что девушку вытолкнул из окна другой студента. Пострадавшей оказалась 21-летняя девушка из Казахстана Байсафа.

Она учится на четвертом курсе на кафедре международных экономических отношений. Перед трагедией девушка разговаривала со своим другом - уроженцем Дагестана.

По некоторым данным, их связывали романтические отношения. По словам очевидцев, разговор шел на повышенных тонах. Внезапно парень распахнул маленькую створку окна и буквально вытолкнул девушку из окна.

"Байсафа вместе с сумкой полетела вниз. Жизнь спасло то, что она упала на грунт. В "скорую помощь" позвонили сразу несколько очевидцев - студенты и преподаватели. Через 15 минут на место приехали две кареты, в их числе, реанимационный автомобиль. Раненую госпитализировали в НИИ Склифосовского - предварительно, у девушки переломы и травма головы", - отмечает издание.

Сейчас московские полицейские разбираются в обстоятельствах трагедии. Сообщалось, что предполагаемого виновника задержат для допроса только окончания учебного процесса. На момент приезда правоохранителей он находился на занятиях.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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