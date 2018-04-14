Вертолет с президентом Таджикистана потерялся в горах

Вертолет с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном на три часа "потерялся" в Варзобском ущелье. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.
Инцидент произошел еще 28 марта. Глава государства направлялся на празднование Навруза в Пенджикент, однако не прибыл на место в намеченное время. Выяснилось, что пилот принял решение совершить незапланированную посадку из-за плохих метеоусловий.
Оказавшийся свидетелем этого журналист издания Джумхурият рассказал, что посадочная площадка находилась в неглубокой яме, предназначенной для обслуживания дороги.
"На окраине этой площадки были два небольших старых домика из глины и досок, служащие до сих пор убежищем для дорожных рабочих. Местные жители быстро собрались вокруг вертолета, одна женщина принесла заблудившимся гостям пшеничную лепешку и чайник горячего чая", - рассказал он.
Через несколько часов Рахмон продолжил свой путь на автомобиле председателя Варзобского района.
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