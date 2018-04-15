"Почти бесконечные" запасы редкоземельных элементов нашли в Японии

В Японии обнаружили "почти бесконечные" запасы редкоземельных элементов. Об этом пишет Hi-News.ru, передает Today.kz.
Согласно карте огромные запасы редкоземельных элементов находятся в глубоководном иле. По данным японских ученых, запасов их достаточно, чтобы обеспечить мировой спрос на "почти бесконечной основе".
"Отложение, обнаруженное в эксклюзивно японских экономических водах, содержит больше 16 миллионов тонн элементов, которые буквально дороже золота в производстве высокотехнологичных продуктов - от мобильных телефонов до электромобилей", - отмечается в публикации.
Как говорится в сообщении, исследования провели несколько университетов, предприятий и госучреждений, представители которых обследовали западную часть Тихого океана около острова Минаморитисима.
На исследуемом участке в богатом минералами регионе были обнаружены около 1,2 миллиона тонн отложений редкоземельных оксидов.
"Порядка 2500 квадратных километров к югу от Японских островов должны содержать 16 миллионов тонн ценных элементов и "потенциально снабжать мир на почти бесконечной основе", - указывается в статье.
Ученые уверены, что резервов редкоземельных элементов в этой области хватит на сотни лет. Сейчас команда исследователей ищет эффективные методы добычи и отделения ценных элементов от других в иле. Предполагается, что на поиск решения уйдет до пяти лет.
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