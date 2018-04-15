Головкину заблокировали всех соперников - президент WBC

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в интервью Marca выразил поддержку чемпиону мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцу Геннадию Головкину, сообщают Vesti.kz.
Изначально на эту дату Головкин планировал провести бой на арене T-Mobile в Лас-Вегасе против Сауля "Канело" Альвареса, но мексиканец после двух проваленных допинг-тестов на кленбутерол и временного отстранения от Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) отказался от поединка. Затем команда Головкина пыталась сделать бой с 21-летним мексиканцем Хайме Мунгуйей (28-0, 24 КО), но его кандидатуру забраковала NSAC.
Позже появилась информация о переносе поединка на StubHub Center в Карсон - пригород Лос-Анджелеса и выборе американца Ванеса Мартиросяна (36-3-1, 23 КО) в качестве соперника, но этот бой заблокировала IBF, хотя WBA, WBC и Атлетическая комиссия штата Калифорнии дали разрешение.
Отвечая на вопрос о бое Головкин-"Канело" в 2019 году Сулейман заявил, что это будет зависеть от решения NSAC 18 апреля. "Предполагается, что он получит временную дисквалификацию. Из ее срока будет понятно - есть ли шанс увидеть этот бой в 2018 или 2019 году", - сказал Сулейман.
По его словам, WBC безоговорочно поддерживает Головкина.
"Ему заблокировали всех. Комиссии, промоутеры, телевидение и другие организации из мира бокса - они блокируют ему выход на ринг. Предлагали многие, но в конечном итоге они отвергнуты", - заявил он. Ранее промоутер Том Леффлер не исключил отмены боя Головкина на 5 мая. Ситуация должна проясниться к 18 апрелю - ко дню заседания даты по делу Альвареса.
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