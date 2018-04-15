13-летняя школьница из Жезказгана едва не засудила отца за изнасилование. Девочка оговорила отца и подставила под статью об "Изнасиловании заведомо несовершеннолетней", передает корреспондент Tengrinews.kz.



В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области рассмотрели резонансное дело по обвинению в изнасиловании 13-летней школьницы из Жезказгана. На скамье подсудимых был отец девочки. Ранее в ходе досудебного расследования девочка утверждала, что несколько лет назад отец надругался над ней. Однако в суде девочка поменяла свои показания и призналась в оговоре.



"Девочка сообщила суду, что оговорила подсудимого. После этого прокурор отказался от своих обвинений и судья Шалгимбаев прекратил производство по делу. Постановление о прекращении уголовного дела вступило в законную силу", - сообщили в пресс-службе суда.



Стоит отметить, что уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Причины и другие обстоятельства дела не подлежат огласке в интересах несовершеннолетней.