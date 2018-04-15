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13-летняя школьница из Жезказгана едва не засудила отца за изнасилование

Просмотров:240 Опубликовано: Сегодня, 14:17
13-летняя школьница из Жезказгана едва не засудила отца за изнасилование
Фото с сайта scuolagestaltditorino.it
13-летняя школьница из Жезказгана едва не засудила отца за изнасилование. Девочка оговорила отца и подставила под статью об "Изнасиловании заведомо несовершеннолетней", передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области рассмотрели резонансное дело по обвинению в изнасиловании 13-летней школьницы из Жезказгана. На скамье подсудимых был отец девочки. Ранее в ходе досудебного расследования девочка утверждала, что несколько лет назад отец надругался над ней. Однако в суде девочка поменяла свои показания и призналась в оговоре.

"Девочка сообщила суду, что оговорила подсудимого. После этого прокурор отказался от своих обвинений и судья Шалгимбаев прекратил производство по делу. Постановление о прекращении уголовного дела вступило в законную силу", - сообщили в пресс-службе суда.

Стоит отметить, что уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Причины и другие обстоятельства дела не подлежат огласке в интересах несовершеннолетней.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • watlow
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:27
Yendi akesi qyzyn sottaityn bolar!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • botden
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 15:20
Нифига себе дочь!
Он её теперь в детдом сдаст.
 
 

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