КНДР отказалась от ракетно-ядерных испытаний

КНДР остановит испытания межконтинентальных баллистических ракет и ядерного оружия, а также завершит работу своего ядерного полигона Пунгери (уезд Кильджу, провинция Хамген-Пукто). Как сообщило в субботу агентство ЦТАК, соответствующее решение было принято по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), передает ТАСС.



"КНДР не требуется проводить ядерные испытания, а также испытания межконтинентальных баллистических ракет и ракет средней дальности, поскольку работа по установке ядерных боеголовок на баллистические ракеты была проделана по мере проведения всех этапов разработки. Таким образом, миссия северного ядерного полигона также подошла к концу", - приводит агентство заявление лидера КНДР Ким Чен Ына.



По его словам, после того как в прошлом году Пхеньян официально объявил о завершении формирования ядерных вооруженных сил, в регионе наметилась тенденция к смягчению напряженности.



Ким Чен Ын также подчеркнул, что позиция ТПК заключается в стремлении "активно вносить вклад в строительство безъядерного мира в соответствии с общими целями человечества". Лидер КНДР отметил, что его страна "блестяще справилась с параллельными задачами строительства социалистической экономики и созданием ядерных сил".



Безъядерная стратегия развития

По итогам состоявшейся под председательством Ким Чен Ына пленарной сессии ЦК ТПК была озвучена стратегия развития социалистической экономики страны с упором на повышение уровня жизни населения, которая при этом предусматривает отказ от ядерных и ракетных испытаний.



"Мы никогда не будем использовать ядерное оружие, если против нашей страны не будет ядерных угроз или провокаций. В любом случае мы не будем передавать ядерное оружие и технологии (другим странам). Мы сосредоточим все усилия на создании сильной социалистической экономики и мобилизации людских и материальных ресурсов страны, чтобы резко повысить уровень жизни людей", - отмечается в сообщении ЦТАК.



В нем также говорится, что "приостановка ядерных испытаний является важным процессом глобального ядерного разоружения и КНДР присоединяется к международным усилиям, направленным на полное прекращение ядерных испытаний". Вместе с тем новая стратегия предусматривает активизацию диалога с соседними странами и международным сообществом в целом с целью защиты мира на Корейском полуострове и всей планете.



Между тем КНДР в 1993 году объявила о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (окончательно вышла в январе 2003 года). К настоящему времени КНДР произвела уже шесть ядерных испытаний. В сентябре прошлого года страна объявила об успешном взрыве водородного заряда, с чем соглашается большинство иностранных экспертов. После этого Пхеньян объявил о завершении разработки ядерного оружия и провозгласил себя ядерной державой.