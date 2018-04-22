"Со штрафом не согласен". Багдат Мусин рассказал, как будут работать SMS-уведомления

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана Багдат Мусин на своей странице в Facebook рассказал о предлагаемых новшествах, касающихся уведомлений о штрафах, передает Tengrinews.kz.
Он показал группе депутатов, что делается Комитетом в рамках цифровизации. Обсуждались проекты: карта уголовных правонарушений, электронное уголовное дело и единый реестр административных производств.
"В том числе мной был затронут вопрос о необходимых изменениях в КоАП в части изменения порядка уведомления граждан. Мы предлагаем поэтапно переходить к цифровым формам уведомлений: через СМС, push-уведомления, чат-боты, автодозвоны и так далее. Ведь ясно всем, что в цифровой век отправлять письма в конвертах неэффективно. Конечно, есть нюансы, типа дедушка живет в отдаленной местности... Но, по моему мнению, все дедушки, которые имеют автотранспорт, имеют мобильные телефоны, хотя бы 2G, ну или в самом худшем случае имеют городской телефон, по которому можно автоматически уведомить о зафиксированных нарушениях. В случае несогласия со штрафом человек сможет отправить сообщение ответное: "Со штрафом не согласен", тогда уже сразу автоматом материал будет передаваться в суд", - отметил Мусин.
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