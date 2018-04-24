Девушка в машине с четырьмя людьми пыталась совершить самоубийство

Жительницу Кокшетау, пытавшуюся покончить жизнь самоубийством во время движения автотранспорта, привлекут к ответственности за совершение дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала 70-летняя женщина, передает Tengrinews.kz.
ДТП было зарегистрировано 20 апреля на автодороге Астана - Петропавловск.
"Об опрокидывании автомашины марки Kia Cerato в Бурабайский отдел внутренних дел сообщила водитель минивэна. По словам женщины, одна из пассажирок, сидевшая на переднем сиденье, во время движения автомашины дернула руль на себя и не отпускала его, в результате чего транспортное средство перевернулось в кювет. В момент опрокидывания автомашины в салоне, кроме водителя, находились еще трое пассажиров, ехавших из Астаны в Кокшетау. В результате ДТП один из пассажиров, 70-летняя женщина, доставлен в центральную районную больницу с различными травмами и ушибами", - сообщили в пресс-службе ДВД Акмолинской области. \
24-летняя девушка была доставлена в отдел полиции и в ходе опроса пояснила, что таким образом хотела покончить жизнь самоубийством. В настоящее время девушка также находится в больнице. По предварительному заключению специалистов, ее психическое состояние стабильное. Решение о возбуждении уголовного дела или административного производства будет принято после заключения судебно-медицинской экспертизы и определения степени тяжести вреда здоровью, причиненного пострадавшей.
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