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Баян Алагузова попросила Скриптонита "зачитать" о плохих дорогах в Казахстане

Просмотров:78 Опубликовано: Сегодня, 19:56
Баян Алагузова попросила Скриптонита "зачитать" о плохих дорогах в Казахстане
Коллаж Tengrinews.kz
Продюсер Баян Алагузова поддержала Скриптонита, который резко высказался о состоянии дорог и других проблемах Павлодарской области, передает Tengrinews.kz. Она опубликовала пост в Instagram.

"Даю 100 процентов, что очень скоро в поселок Ленинский, где родился и вырос Скрипи, сделают дорогу, и вовсе не потому, что это обязанность служб акимата и прежде всего для людей, а потому, что об этом сказал артист, который популярен за пределами КZ. На самом деле, такое состояние дорог по всей стране. Может, попросить @real_scrip, чтобы он за остальные регионы зачитал? Кто за?" - спросила она у своих подписчиков.



Пост собрал более 200 комментариев и более 10 тысяч "лайков". Пользователи поддержали продюсера и озвучили проблемы в своих регионах.

21 апреля Скриптонит выступил с концертом в Астане, во время которого высказался о проблемах Павлодарской области, раскритиковал власти Павлодара за плохие дороги и отсутствие освещения.

Также он прокомментировал слухи о своем бесплатном концерте в Павлодаре, заявив, что с ним никто не связывался.

Позже власти Павлодарской области назвали заявление Скриптонита, что его якобы не приглашали выступить в Павлодаре, некорректным, а критику по поводу павлодарских дорог - необоснованной.

После этого Скриптонит в своем Instagram прокомментировал высказывания пресс-секретаря акима области Азамата Байтенова.
Источник: Tengrinews.kz
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