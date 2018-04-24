Баян Алагузова попросила Скриптонита "зачитать" о плохих дорогах в Казахстане

Компании с сайта va.kz
Платные объявления с сайта va.kz
|
Вторник, 24 Апреля
+13...+10
Температура воды
в море онлайн
| Курсы валют
в банках Актау
|
Даю что очень скоро в посёлок «Ленинский» где родился и вырос Скрипи, сделают дорогу, и вовсе не потому, что это обязанность служб Акимата, и прежде всего для людей, а потому, что об этом сказал артист, который популярен за пределами КZ. На самом деле такое состояние дорог, по всей стране. Может попросить @real_scrip чтобы он за остальные регионы зачитал? Кто за?
Комментарии ( 0 )
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.
Оставьте свой комментарий первым.