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Регистрация казахстанцев в РФ во время ЧМ-2018: куда нужно обращаться

Просмотров:81 Опубликовано: Сегодня, 21:41
Регистрация казахстанцев в РФ во время ЧМ-2018: куда нужно обращаться
Фото onsmi.ru
С 25 мая в России в связи с проведением чемпионата мира по футболу вводятся новые правила регистрации, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в РФ.

Согласно консульским округам граждане РК, находящиеся на территориях городов РФ, могут обратиться в следующие загранучреждения:

- города Москва, Сочи и Ростов-на-Дону - в консульский отдел Посольства РК в Москве;

- города Санкт-Петербург и Калининград - в Генеральное консульство РК в Санкт-Петербурге;

- города Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород и Саранск - в Генеральное консульство РК в Казани;

- города Волгоград и Самара - в Консульство РК в Астрахани.

Как сообщалось ранее, на время проведения чемпионата мира по футболу, с 25 мая по 25 июля 2018 года, на территориях городов Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск будут действовать особые правила регистрации иностранных граждан.

Граждане Казахстана, прибывающие с 25 мая текущего года, обязаны в течение суток с момента прибытия зарегистрироваться по месту временного пребывания в территориальном органе по вопросам миграции МВД РФ. Ответственность за регистрацию граждан Казахстана, проживающих в гостиницах, санаториях, домах отдыха или иных местах временного пребывания и размещения, несет принимающая сторона. Въезд в остальные города России осуществляется в прежнем порядке, то есть граждане Казахстана, приезжающие в РФ сроком не более чем на 30 дней, освобождаются от обязанности регистрации по месту пребывания.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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sergbodr (Посетители) Сегодня, 22:46
А вот интересно, а если у меня всего три дня, тоже идти, тратить драгоценное время, регистрироваться?

 
 

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