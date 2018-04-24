Регистрация казахстанцев в РФ во время ЧМ-2018: куда нужно обращаться

С 25 мая в России в связи с проведением чемпионата мира по футболу вводятся новые правила регистрации, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в РФ.
Согласно консульским округам граждане РК, находящиеся на территориях городов РФ, могут обратиться в следующие загранучреждения:
- города Москва, Сочи и Ростов-на-Дону - в консульский отдел
Посольства РК в Москве;
- города Санкт-Петербург и Калининград - в Генеральное консульство
РК в Санкт-Петербурге;
- города Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород и Саранск - в Генеральное консульство
РК в Казани;
- города Волгоград и Самара - в Консульство РК
в Астрахани.
Как сообщалось ранее, на время проведения чемпионата мира по футболу, с 25 мая по 25 июля 2018 года, на территориях городов Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск будут действовать особые правила регистрации иностранных граждан.
Граждане Казахстана, прибывающие с 25 мая текущего года, обязаны в течение суток с момента прибытия зарегистрироваться по месту временного пребывания в территориальном органе по вопросам миграции МВД РФ. Ответственность за регистрацию граждан Казахстана, проживающих в гостиницах, санаториях, домах отдыха или иных местах временного пребывания и размещения, несет принимающая сторона. Въезд в остальные города России осуществляется в прежнем порядке, то есть граждане Казахстана, приезжающие в РФ сроком не более чем на 30 дней, освобождаются от обязанности регистрации по месту пребывания.