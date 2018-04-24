«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 24 Апреля
+10...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 325.8 KZT
  • €1 = 397.83 KZT
  • 1 RUB = 5.29 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Нас по одиночке перебьют". Лукашенко предупредил страны ЕАЭС

Просмотров:21 Опубликовано: Сегодня, 22:40
"Нас по одиночке перебьют". Лукашенко предупредил страны ЕАЭС
©belta.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне событий в Армении призвал страны ЕАЭС (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Беларусь, Армения) поддерживать друг друга, иначе "поодиночке перебьют". Лукашенко заявил, что страны ЕАЭС могли помочь властям Армении не допустить обострения ситуации в республике. Об этом сообщает TUT.by.

"Вы что, хотите сказать, что мы не виноваты в том, что произошло в Армении? Вы помните год назад, или сколько, из-за чего вспыхнуло там восстание? Когда правительство Армении повысило цены на природный газ, энергоресурсы, якобы не было выхода. А потом вынуждены были отступить. А что, это не от нас зависело, не от России это зависело? И вот так вот, нас по одиночке просто перебьют, в лучшем случае просто повыдергивают из этого союза. Вместо того, чтобы взяться за голову и вместе решать эти вопросы, мы начинаем хватать друг друга за грудки и бить друг другу морды", - сказал Лукашенко во вторник, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

Комментируя ситуацию в Армении, Лукашенко заявил, что это не его дело, но он обсуждал все с бывшим президентом страны Сержем Саргсяном.

"Я говорил что надо сделать открыто и честно. Зачем менять основы страны под личность? А если личность сломается - что? Вот то и произошло", - сказал белорусский лидер. "Желаю армянскому народу, чтобы не увлеклись этим. Власть поменять просто, но надо давать результат, и народ будет его ждать. И дай бог, чтобы талантливый умный народ Армении справился с этим", - цитирует Лукашенко "Sputnik - Беларусь".



23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку после многодневных протестов населения. Он ранее дважды избирался на пост президента страны - в 2008 и 2013 годах. Противники Саргсяна обвинили его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика