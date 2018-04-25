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Полиция ищет очевидцев убийства на трассе Актобе - Оренбург

Просмотров:134 Опубликовано: Сегодня, 19:16
Полиция ищет очевидцев убийства на трассе Актобе - Оренбург
©Турар Казангапов
Полицейские просят откликнуться очевидцев убийства водителя КамАЗа, которое произошло на трассе Актобе - Оренбург, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Об этом заявил начальник управления криминальной полиции ДВД Актюбинской области Арман Мухамедияров в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций.

Сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают список тех, кто проезжал через границу из Российской Федерации в Казахстан по трассе Актобе - Оренбург ночью 19 апреля. Возможно, они стали свидетелями тяжкого преступления.

"Обращаемся к гражданам за помощью, потому что данное преступление произошло на оживленной трассе Оренбург - Актобе, на 35-м километре. Грузопоток там очень большой. И мы сейчас работаем над тем, сколько лиц могли в это время проезжать, список отрабатываем тех, кто пересекал границу. Там есть граждане Казахстана, граждане Таджикистана, Узбекистана, граждане Российской Федерации. Хотим найти очевидцев, которые могли бы что-либо заметить и увидеть. В машинах есть видеорегистраторы у некоторых. Если есть возможность, если что-то знают, то просим сообщить нам, анонимность мы гарантируем", - сказал начальник управления криминальной полиции ДВД Актюбинской области Арман Мухамедияров.

19 апреля, на трассе Актобе - Оренбург застрелили водителя бетономешалки КамАЗ. Тело мужчины нашли на 35-м километре трассы в салоне машины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения.

Первый случай убийства произошел 6 апреля. Неизвестные лица с применением огнестрельного оружия совершили разбойное нападение на пассажира микроавтобуса марки Mercedes Benz, припаркованного возле поселка Акшат, на трассе "Северный обход" города Актобе, и похитили денежные средства и золотые украшения. При стрельбе пострадал 35-летний гражданин России. Бригадой скорой помощи он был госпитализирован в больницу Актобе.
Источник: Tengrinews.kz
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