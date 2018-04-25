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Несостоявшиеся воры оставили записку с извинениями в ВКО

Просмотров:40 Опубликовано: Сегодня, 20:22
Несостоявшиеся воры оставили записку с извинениями в ВКО
vestikavkaza.ru
Несостоявшиеся воры оставили записку с извинениями на банкомате, который пытались взломать в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Они пытались взломать банкомат, установленный в районном отделении Казпочты. При помощи подручных средств они частично разрушили стену здания, однако завершить задуманное не смогли и покинули место преступления, а на месте оставили записку с извинениями. Следы взлома заметили сотрудники почты и вызвали полицейских. Изучив записи с камер видеонаблюдения, инспекторы установили личности подозреваемых и оперативно их задержали, сообщили в пресс-службе ДВД ВКО.

В полиции отметили, что, несмотря на то, что как такового хищения не было и банкомат не пострадал, в отношении задержанных начато досудебное расследование.
Источник: Tengrinews.kz
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