На кого учиться, чтобы удачно выйти замуж: Сагадиев дал совет

Студентка спросила главу Минобра, как удачно совместить учебу с устроением личной жизни.



У министра образования и науки Казахстана Ерлана Сагадиева спросили совета, в какой стране учиться, чтобы удачно выйти замуж.



Вызвавший бурную реакцию зала вопрос прозвучал во время отчетной встречи с населением министра. Студентка поинтересовалась, является ли наличие заграничного диплома гарантом успеха в карьере и личной жизни, а также попросила посоветовать, в какую страну лучше всего ехать для получения образования.



"За казахстанца выходите, и будет удачно, я могу вас заверить", — улыбаясь, ответил глава Минобразования Казахстана.



Комментируя вопрос о лучших зарубежных вузах, Сагадиев подчеркнул, что за границей есть разные вузы, как хорошие, так и плохие.



"В США есть колледжи, я сам видел, где полицейские ходят с оружием, чтобы никто не покалечил друг друга", — добавил он.



Министр отметил, что все передовые знания в области образования успешно реализуются в Казахстане. А 75 % успеха зависят не от вуза, который студент заканчивает, а от того, насколько усердно он обучается.