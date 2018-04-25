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На кого учиться, чтобы удачно выйти замуж: Сагадиев дал совет

Просмотров:98 Опубликовано: Сегодня, 21:02
На кого учиться, чтобы удачно выйти замуж: Сагадиев дал совет
© Sputnik / Евгения Новоженина
Студентка спросила главу Минобра, как удачно совместить учебу с устроением личной жизни.

У министра образования и науки Казахстана Ерлана Сагадиева спросили совета, в какой стране учиться, чтобы удачно выйти замуж.

Вызвавший бурную реакцию зала вопрос прозвучал во время отчетной встречи с населением министра. Студентка поинтересовалась, является ли наличие заграничного диплома гарантом успеха в карьере и личной жизни, а также попросила посоветовать, в какую страну лучше всего ехать для получения образования.

"За казахстанца выходите, и будет удачно, я могу вас заверить", — улыбаясь, ответил глава Минобразования Казахстана.

Комментируя вопрос о лучших зарубежных вузах, Сагадиев подчеркнул, что за границей есть разные вузы, как хорошие, так и плохие.

"В США есть колледжи, я сам видел, где полицейские ходят с оружием, чтобы никто не покалечил друг друга", — добавил он.

Министр отметил, что все передовые знания в области образования успешно реализуются в Казахстане. А 75 % успеха зависят не от вуза, который студент заканчивает, а от того, насколько усердно он обучается.
Источник: Sputnik
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