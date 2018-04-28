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Акишев рассказал Назарбаеву, как будет работать "7-20-25"

Просмотров:67 Опубликовано: Сегодня, 16:19
Акишев рассказал Назарбаеву, как будет работать "7-20-25"
Фото Tengrinews.kz
Председатель Нацбанка Данияр Акишев в ходе XXVI сессии Ассамблеи народа рассказал, кто сможет участвовать в новой жилищной программе "7-20-25", передает Tengrinews.kz.

Глава Национального банка отметил, что в первую очередь в ипотечной программе смогут участвовать те, кто не имеет жилья и у кого есть доход.

"Мы все посчитали и думаем, что будет спрос на эту программу. (…) Все последние дни мы обсуждаем с банками, как будет работать будущая программа. Нурсултан Абишевич, я готов заявить, что банки готовы участвовать и сделать все возможное, чтобы ваша инициатива заработала на полную мощность. Мы намерены использовать рыночные принципы ипотечного кредитования", - обратился к Главе государства Данияр Акишев.

Глава Нацбанка также вкратце описал схему получения жилья.

"Коммерческий банк будет выдавать кредит заемщику по схеме "7-20-25". Кредиты будут только в тенге, затем этот кредит будет выкуплен у банка специальной компанией Национального Банка, а коммерческий банк полученные средства от продажи этого кредита направит на кредитование следующих ипотечных заемщиков. Программа таким способом будет самофинансироваться и дальше развиваться. Мы уже сделали конкретные шаги, подготовлены необходимые законодательные поправки, которые находятся на рассмотрении Парламента. Сама программа будет утверждена в мае. Вчера на заседании правления Нацбанка принято решение о создании оператора - специальной компании, которая будет выкупать кредиты у банков. Она будет называться ипотечная компания "Баспана", - рассказал Президенту Данияр Акишев.

"Если вот так рассказать, простой человек не поймет тебя", - шутя отметил Нурсултан Назарбаев.

"У нас Данияр Талгатович - истинный финансист, свое дело хорошо знает. Опять же я просил, чтобы вы выступили и рассказали. Национальный Банк выкупит, отдаст деньги. Самое главное - дать деньги, чтобы строилось жилье, вот и все. Людей не интересует, что и как. За кадром осталось, когда мы подходили к этому, и каждый пункт пяти инициатив по нескольку раз мне пришлось собирать и обсуждать. Первый ответ - "денег нет". Я говорю: "есть деньги, как нету денег?". Вот нашлись, видите. Теперь председатель Нацбанка - главный в этих делах, говорит перед вами всеми, что мы это выполним. Это очень важно", - отметил Нурсултан Назарбаев.
Источник: Tengrinews.kz
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