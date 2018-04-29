Больше половины картин в художественном музее Франции оказались фальшивкой

Скандал разразился во французском музее художника-импрессиониста Террюса в городе Эльн, передает Today.kz со ссылкой на Life.ru.



Музей располагает коллекцией картин Этьена Террюса, которая насчитывает 160 произведений искусства. Однако спустя годы выяснилось, что 82 картины из этого фонда – подделка.



Первую фальшивку обнаружил местный искусствовед, работавший над выставкой. Засомневаться в подлинности одной из пейзажных картин его заставило некоторое несоответствие: специалист заметил на полотне здания, построенные уже после смерти Этьена Террюса.



В результате было решено проверить и другие выставленные в музее полотна. В итоге насчитали 82 поддельные картины.



Обнаруженные фальшивки стоили муниципальным властям, на средства которых были куплены некоторые картины, 160 тысяч евро.

Уже установлено, что поддельные работы были приобретены с 1990 по 2010 годы. Полиция конфисковала подделки и пытается найти их продавцов.



После инцидента многие эксперты забили тревогу: по их мнению, как минимум 20 процентов всех полотен в крупных музеях по всему миру не принадлежат заявленным авторам.

