Больше половины картин в художественном музее Франции оказались фальшивкой

Скандал разразился во французском музее художника-импрессиониста Террюса в городе Эльн, передает Today.kz со ссылкой на Life.ru.
Музей располагает коллекцией картин Этьена Террюса, которая насчитывает 160 произведений искусства. Однако спустя годы выяснилось, что 82 картины из этого фонда – подделка.
Первую фальшивку обнаружил местный искусствовед, работавший над выставкой. Засомневаться в подлинности одной из пейзажных картин его заставило некоторое несоответствие: специалист заметил на полотне здания, построенные уже после смерти Этьена Террюса.
В результате было решено проверить и другие выставленные в музее полотна. В итоге насчитали 82 поддельные картины.
Обнаруженные фальшивки стоили муниципальным властям, на средства которых были куплены некоторые картины, 160 тысяч евро. Уже установлено, что поддельные работы были приобретены с 1990 по 2010 годы. Полиция конфисковала подделки и пытается найти их продавцов.
После инцидента многие эксперты забили тревогу: по их мнению, как минимум 20 процентов всех полотен в крупных музеях по всему миру не принадлежат заявленным авторам.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.