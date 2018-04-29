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Больше половины картин в художественном музее Франции оказались фальшивкой

Просмотров:99 Опубликовано: Сегодня, 09:11
Больше половины картин в художественном музее Франции оказались фальшивкой
Фото из открытых источников
Скандал разразился во французском музее художника-импрессиониста Террюса в городе Эльн, передает Today.kz со ссылкой на Life.ru.

Музей располагает коллекцией картин Этьена Террюса, которая насчитывает 160 произведений искусства. Однако спустя годы выяснилось, что 82 картины из этого фонда – подделка.

Первую фальшивку обнаружил местный искусствовед, работавший над выставкой. Засомневаться в подлинности одной из пейзажных картин его заставило некоторое несоответствие: специалист заметил на полотне здания, построенные уже после смерти Этьена Террюса.

В результате было решено проверить и другие выставленные в музее полотна. В итоге насчитали 82 поддельные картины.

Обнаруженные фальшивки стоили муниципальным властям, на средства которых были куплены некоторые картины, 160 тысяч евро.
Уже установлено, что поддельные работы были приобретены с 1990 по 2010 годы. Полиция конфисковала подделки и пытается найти их продавцов.

После инцидента многие эксперты забили тревогу: по их мнению, как минимум 20 процентов всех полотен в крупных музеях по всему миру не принадлежат заявленным авторам.
Источник: Today.kz
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