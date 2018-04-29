КНДР закроет ядерный полигон Пхунгери в мае

Власти КНДР окончательно закроют ядерный полигон Пхунгери в мае, процесс его демонтажа будет публичным. Об этом в воскресенье сообщил журналистам на брифинге в Сеуле Юн Ен Чан, пресс-секретарь президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, сообщает ТАСС.
По его словам, такая договоренность была достигнута лидерами двух стран в ходе состоявшегося 27 апреля саммита. Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал пригласить на Север журналистов и экспертов в области безопасности, которые будут следить за этим процессом.
Он также отверг утверждения оппозиции о том, что КНДР согласилась демонтировать объекты на полигоне, поскольку их все равно больше нельзя использовать. "Некоторые говорят, что Север уничтожает объекты, находящиеся в плачевном состоянии, но вы увидите, что это не так", - добавил он.
Пресс-секретарь также дословно процитировал слова Ким Чен Ына: "Несмотря на мое противостояние с США, люди увидят, что я не тот человек, который может нанести ядерные удары по Южной Корее, Тихоокеанскому региону или Америке".
По словам Юн Ен Чана, лидер КНДР также заявил, что если Пхеньяну и Вашингтону удастся выстроить доверительные отношения, КНДР сможет отказаться от ядерного оружия и сфокусироваться на экономическом развитии, улучшив тем самым жизнь своих граждан.
"Ким сказал, что не позволит повториться трагедии Корейской войны, и призвал предпринять конкретные шаги для того, чтобы предотвратить случайное начало боевых действий", - добавил Юн Ен Чан.
В пятницу президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в пограничном пункте Пханмунджом. По итогам их исторических переговоров была подписана Декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.
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