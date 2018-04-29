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Оппозиция возобновляет акции протеста в Ереване

Просмотров:80 Опубликовано: Сегодня, 17:45
Оппозиция возобновляет акции протеста в Ереване
Фото: © REUTERS/Gleb Garanich
Лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян в воскресенье призвал своих сторонников возобновить акции гражданского неповиновения на улицах Еревана. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, сообщает ТАСС.

"Я призываю всех наших сторонников с 12:00 (11:00 мск) блокировать дороги и перекрестки, парализовать движение машин", - заявил Пашинян. Он также добавил, "что внутриполитический кризис в стране близок к разрешению".

"Мы должны показать, что наше движение твердо стоит на ногах. В 19:00 (18:00 мск) я объявляю митинг на площади Республики", - отметил Пашинян.

Как передает корреспондент ТАСС, сторонники армянской оппозиции в воскресенье начали блокировать несколько центральных улиц Еревана.
"Власть Республиканской партии в нашей стране закончилась. Мы хотим, чтобы студенческие советы были беспартийными. Республиканцы монополизировали университеты, не было свободной академической атмосферы", - сообщил корреспонденту ТАСС лидер оппозиционного студенческого движения Давид Петросян.

Протестующие перекрыли улицы Туманяна, Пушкина и проспект Маштоца, в нескольких частях города проводятся шествия и демонстрации. Полиция следит за протестными акциями, но не пытается помешать им.

В Армении с 13 апреля не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. В понедельник на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян, в среду в парламенте страны распалась правящая коалиция после выхода из нее партии "Дашнакцутюн". Избрание премьера должно состояться в парламенте 1 мая, три парламентские фракции - "Блок Царукян", "Дашнакцутюн" и "Елк" уже объявили, что готовы проголосовать за кандидатуру Пашиняна. Правящая РПА не выдвинет своего кандидата.

Пашинян (депутат парламента от фракции "Елк") станет премьер-министром, если за него проголосуют 53 из 105 (простое большинство) депутатов однопалатного парламента. Фракция правящей Республиканской партии Армении обладает 58 местами в парламенте, "Елк" - девятью, "Дашнакцутюн" - семью. Еще 31 место у блока "Царукян".
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 19:14
Nagyz qalyq sózi osy goi.
Bizde mundaidy kóru mumkin yemes
 
 

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