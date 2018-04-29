Илона Маска могут выгнать из Tesla

Влиятельный акционер Tesla Цзин Чжао предложил совету директоров компании заменить Илона Маска на посту председателя независимым директором. Чжао полагает, что в дальнейшем Маск не принесет Tesla пользы, пишет TechCrunch.
"Компания, в которой должности председателя и исполнительного директора принадлежат одному человеку, может быть успешна на ранних стадиях, но не сейчас", - заявил Цзин Чжао. Акционер, владеющий 12 привилегированными акциями Tesla, также считает, что Маску мешает его занятость в других компаниях - SpaceX и The Boring Company. По мнению Чжао, предпринимателя необходимо заменить на независимого директора.
Представители совета директоров, с которыми связались журналисты TechCrunch, не согласились с мнением Цзина Чжао. По их словам, они не будут голосовать за инициативу акционера, так как считают Маска отличной фигурой на месте руководителя компании и председателя совета директоров.
Отметим, что Илон Маск возглавляет совет директоров Tesla с 2004 года. Собрание акционеров, на котором поднимется вопрос о его отставке, состоится в июне.
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