В "Казахтелекоме" прокомментировали уязвимость домашнего Wi-Fi-роутера, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В настоящее время на сети АО "Казахтелеком" отсутствуют какие-либо инциденты, связанные с безопасностью. По состоянию на 18.00 времени Астаны не зарегистрированы массовые жалобы в контакт-центр или обращения клиентов в социальных сетях, связанные с проблемами с доступом к услугам, отказом работы устройств. Настоящим сообщаем, что АО "Казахтелеком" на постоянной основе проводит превентивную аналитическую работу на предмет выявления угроз безопасности. На данный момент угрозы отсутствуют, все услуги и сервисы работают в штатном режиме", - сообщила служба по связям с общественностью АО "Казахтелеком" в ответе на запрос Tengrinews.kz.
В Beeline сообщили, что они не работают по технологии GPON, а используют FTTB.
Ранее президент ОЮЛ "Центр анализа и расследования кибератак" (ЦАРКА) Олжас Сатиев рассказал
, как выявить уязвимость домашнего Wi-Fi-роутера казахстанцам. По его мнению, оборудование большинства абонентов в зоне риска, поскольку многие не обновляют программное обеспечение.
1 мая казахстанская Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT сообщила
, что критическая уязвимость RCE найдена в более чем миллионах маршрутизаторов GPON Home. Сообщается, что более миллиона Wi-Fi-роутеров могут быть удаленно доступны благодаря ошибке обхода аутентификации, которая легко используется.
"После проверки наличия данной уязвимости на GPON-маршрутизаторах операторов связи РК уязвимость была обнаружена на большинстве из них, и ее эксплуатация может привести к компрометации всей сети и к проведению распределенной атаки "отказ в обслуживании". Соответствующая информация и рекомендации направлены операторам связи РК", - отмечается в сообщении KZ-CERT.
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