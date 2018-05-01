"Мой послужной список лучше, чем у Бернарда". Головкин прокомментировал возможное повторение рекорда Хопкинса

Казахстанский боксер Геннадий Головкин в случае победы 5 мая над американцем Ванесом Мартиросяном может повторить рекорд знаменитого американского боксера Бернарда Хопкинса по количеству защит титула чемпиона мира.



В этом статусе Хопкинс провел 20 беспроигрышных боев. У Головкина на данный момент - 19. При этом сам GGG отметил, что его послужной список лучше, чем у Хопкинса, а значит и сам возможный рекорд будет ценнее.



"Я чувствую себя звездой. Звездой, потому что "рэкорд" лучше, чем у Хопкинса. Если вы проанализируете его послужной список, то увидите, что мой сильнее, значимее. Это отличный расклад для меня, для моей карьеры, для моих болельщиков".



Вторит ему и его наставник Абель Санчес.



"Рекорд? Для истории бокса, для истории Головкина - это здорово. Если вы посмотрите на его "рэкрод", то заметите, что GGG не повторялся в выборе соперников. В то же время великий Хопкинс дважды бился с Эклсом, трижды - с Алленом. Но мы сражаемся всегда с новыми парнями. Если Головкина останется в среднем весе, то в скором времени произойдет исторически значимое событие в боксе".