 
 

Компании с сайта va.kz

 
«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 01 Мая
+17...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 327.25 KZT
  • €1 = 396.89 KZT
  • 1 RUB = 5.28 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Мой послужной список лучше, чем у Бернарда". Головкин прокомментировал возможное повторение рекорда Хопкинса

Просмотров:46 Опубликовано: Сегодня, 20:20
"Мой послужной список лучше, чем у Бернарда". Головкин прокомментировал возможное повторение рекорда Хопкинса
Фото telegraph.co.uk
Казахстанский боксер Геннадий Головкин в случае победы 5 мая над американцем Ванесом Мартиросяном может повторить рекорд знаменитого американского боксера Бернарда Хопкинса по количеству защит титула чемпиона мира.

В этом статусе Хопкинс провел 20 беспроигрышных боев. У Головкина на данный момент - 19. При этом сам GGG отметил, что его послужной список лучше, чем у Хопкинса, а значит и сам возможный рекорд будет ценнее.

"Я чувствую себя звездой. Звездой, потому что "рэкорд" лучше, чем у Хопкинса. Если вы проанализируете его послужной список, то увидите, что мой сильнее, значимее. Это отличный расклад для меня, для моей карьеры, для моих болельщиков".

Вторит ему и его наставник Абель Санчес.

"Рекорд? Для истории бокса, для истории Головкина - это здорово. Если вы посмотрите на его "рэкрод", то заметите, что GGG не повторялся в выборе соперников. В то же время великий Хопкинс дважды бился с Эклсом, трижды - с Алленом. Но мы сражаемся всегда с новыми парнями. Если Головкина останется в среднем весе, то в скором времени произойдет исторически значимое событие в боксе".
Источник: Vesti.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика