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Имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон связали с Гарри Поттером

Просмотров:52 Опубликовано: Вчера, 22:48
Имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон связали с Гарри Поттером
Neil Hall / Reuters
Поклонники серии фильмов и книг о волшебнике Гарри Поттере вычислили связь между именем третьего сына британского принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт и героями поттерианы. Об этом сообщает The Independent.

После того как супруги объявили имя новорожденного, в Twitter официального сайта Гарри Поттера Pottermore появилось сообщение «Луи Артур Чарльз, ты был назван в честь трех самых великих Уизли».

Эта фраза — отсылка к словам Гарри Поттера своему сыну: «Альбус Северус, ты был назван в честь двух самых великих директоров Хогвартса».

Как пишет издание, Артур — имя главы семьи Уизли, а Чарли (Чарльз) — второй сын Артура и Молли Уизли.

Луи Уизли в книге не упоминается и появляется на свет уже после окончания событий, описанных в поттериане. Он третий и самый младший ребенок старшего сына четы Билла (Уильям Артур Билл Уизли) и Флер Уизли (Флер Делакур).

Как отметили фанаты саги, отца Луи Артура Чарльза, как и отца Луи Уизли зовут Уильям, что добавляет убедительности версии о связи имени королевского отпрыска со вселенной Гарри Поттера.

Сын принца Уильяма и Кейт Мидлтон родился 23 апреля. Спустя несколько дней пара объявила имя новорожденного, которого назвали в честь его дедушки, принца Уэльского Чарльза, и адмирала Луиса Маунтбеттена, дяди и наставника герцога Эдинбургского Филиппа, супруга Елизаветы II.

Принц и герцогиня — большие поклонники книг о Гарри Поттере. Они вместе с принцем Гарри участвовали в открытии павильонов Warner Brothers, где снимались все восемь серий фильма о волшебнике.
Источник: Lenta.ru
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