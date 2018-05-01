Имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон связали с Гарри Поттером

Поклонники серии фильмов и книг о волшебнике Гарри Поттере вычислили связь между именем третьего сына британского принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт и героями поттерианы. Об этом сообщает The Independent.
После того как супруги объявили имя новорожденного, в Twitter официального сайта Гарри Поттера Pottermore появилось сообщение «Луи Артур Чарльз, ты был назван в честь трех самых великих Уизли».
Эта фраза — отсылка к словам Гарри Поттера своему сыну: «Альбус Северус, ты был назван в честь двух самых великих директоров Хогвартса».
Как пишет издание, Артур — имя главы семьи Уизли, а Чарли (Чарльз) — второй сын Артура и Молли Уизли.
Луи Уизли в книге не упоминается и появляется на свет уже после окончания событий, описанных в поттериане. Он третий и самый младший ребенок старшего сына четы Билла (Уильям Артур Билл Уизли) и Флер Уизли (Флер Делакур).
Как отметили фанаты саги, отца Луи Артура Чарльза, как и отца Луи Уизли зовут Уильям, что добавляет убедительности версии о связи имени королевского отпрыска со вселенной Гарри Поттера.
Сын принца Уильяма и Кейт Мидлтон родился 23 апреля. Спустя несколько дней пара объявила имя новорожденного, которого назвали в честь его дедушки, принца Уэльского Чарльза, и адмирала Луиса Маунтбеттена, дяди и наставника герцога Эдинбургского Филиппа, супруга Елизаветы II.
Принц и герцогиня — большие поклонники книг о Гарри Поттере. Они вместе с принцем Гарри участвовали в открытии павильонов Warner Brothers, где снимались все восемь серий фильма о волшебнике.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.