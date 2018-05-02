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Кондуктор кидался на пассажира автобуса в Астане

Просмотров:173 Опубликовано: Сегодня, 20:18
Кондуктор кидался на пассажира автобуса в Астане
Скриншот видео
Кондуктора автобуса в Астане уволили после перепалки с пассажиром, передает Tengrinews.kz.

Как объяснил автор видео, инцидент произошел 30 апреля. По словам парня, во время поездки в автобусе он заметил факт выдачи кондуктором неполных билетов и заснял это на камеру смартфона. После этого, как отметил автор видео, кондуктор вступил с ним в перепалку, потребовав удалить фотографии и видео.



В пресс-службе ТОО "Астана LRT" сообщили, что после инцидента кондуктор был отстранен от работы за грубое нарушение правил перевозки пассажиров и багажа.

"После проведения служебного расследования руководством автопарка было принято решение уволить кондуктора без права работы в общественном транспорте столицы", - сообщили в пресс-службе компании.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 20:37
Birlik kúni qutty bolsyn!
 
 

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