Кондуктор кидался на пассажира автобуса в Астане

Кондуктора автобуса в Астане уволили после перепалки с пассажиром, передает Tengrinews.kz.



Как объяснил автор видео, инцидент произошел 30 апреля. По словам парня, во время поездки в автобусе он заметил факт выдачи кондуктором неполных билетов и заснял это на камеру смартфона. После этого, как отметил автор видео, кондуктор вступил с ним в перепалку, потребовав удалить фотографии и видео.







В пресс-службе ТОО "Астана LRT" сообщили, что после инцидента кондуктор был отстранен от работы за грубое нарушение правил перевозки пассажиров и багажа.



"После проведения служебного расследования руководством автопарка было принято решение уволить кондуктора без права работы в общественном транспорте столицы", - сообщили в пресс-службе компании.