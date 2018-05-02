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Сагадиев обтекаемо высказался против траты баснословных сумм на выпускной

Просмотров:55 Опубликовано: Сегодня, 21:27
Сагадиев обтекаемо высказался против траты баснословных сумм на выпускной
Фото zakon.kz
Министр образования считает, что те, кто не хочет, могут не приходить на выпускной, но ставить в такой праздник какие-то условия он считает неправильным.

Журналисты поинтересовались у министра образования и науки Ерлана Сагадиева, как он относится к выпускным, на которые в отдельных школах собирают баснословные суммы, достигающие порой 100 тысяч тенге.

Министр отметил, что против превращения школьных выпускных в шоу, но и запрещать ничего не может: проводить праздник на широкую ногу – право самих выпускников.

"Я против того, чтобы они катались на лимузинах, собирали какие-то большие суммы и превращали всё это в шоу. Я против этого с моральной точки зрения. Но с другой стороны я также и против того, чтобы запрещать детям встречать рассвет, проводить нормальный выпускной, и, в принципе, я думаю, что это надо обсуждать по-человечески. Никто никого не заставляет. Можно не приходить, наверное, на выпускной, если ты не хочешь. Но это один раз в 11 лет. Я думаю, что запрещать что-то нельзя", – сказал он в кулуарах заседания Правительства РК.

В 2017 году МОН РК рекомендовало провести выпускные в стенах школ, а также запретило сбор денежных средств.

В 2018 году выпускные балы в Казахстане пройдут 15 июня. Об этом в своём блоге написал министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев. Он также отметил, что для выпускных балов 2018 года разработали особую концепцию.
Источник: Informburo.kz
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