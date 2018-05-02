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Сельчане устроили расправу над соседом в ЮКО

Просмотров:8 Опубликовано: Сегодня, 22:13
Сельчане устроили расправу над соседом в ЮКО
Фото otyrar.kz
В Шымкенте завершилось расследование в отношении троих молодых жителей Сузака, 1 января этого года устроивших расправу с применением огнестрельного оружия над своим соседом.

Как установлено, 30-летний пострадавший ранее неоднократно отбывал уголовные наказания и последний раз освободился около полугода назад.

После чего он начал буквально терроризировать местных жителей, нередко избивая их и даже стреляя в неугодных из травматического оружия.

В результате местным жителям надоели его выходки, и не обращаясь в полицию они решили устроить ему самосуд.

Для чего трое парней вооружились травматическим и огнестрельным оружием (охотничьим ружьем) и 1 января выследили и напали на своего обидчика.

Мужчина был убит на месте. Все трое соучастников сдались в полицию в тот же день.

Материалы дела рассматриваются в специализированном межрайонном уголовном суде ЮКО.
Источник: otyrar.kz
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