Сельчане устроили расправу над соседом в ЮКО

В Шымкенте завершилось расследование в отношении троих молодых жителей Сузака, 1 января этого года устроивших расправу с применением огнестрельного оружия над своим соседом.



Как установлено, 30-летний пострадавший ранее неоднократно отбывал уголовные наказания и последний раз освободился около полугода назад.



После чего он начал буквально терроризировать местных жителей, нередко избивая их и даже стреляя в неугодных из травматического оружия.



В результате местным жителям надоели его выходки, и не обращаясь в полицию они решили устроить ему самосуд.



Для чего трое парней вооружились травматическим и огнестрельным оружием (охотничьим ружьем) и 1 января выследили и напали на своего обидчика.



Мужчина был убит на месте. Все трое соучастников сдались в полицию в тот же день.



Материалы дела рассматриваются в специализированном межрайонном уголовном суде ЮКО.