Казахстанские ветераны не поедут на парад в Москву

В 2018 году никто из казахстанских ветеранов ВОВ не поедет на парад в Москву. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты населения, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Казахстанцев, которых направляли на парад, брали всех, кто по состоянию здоровья мог участвовать непосредственно в самом параде. Сегодня у нас нет инициативы (со стороны ветеранов войны-прим.автора) участвовать в параде, чтобы ветераны поехали на парад. (...) В этом году никто не поедет", - отметила в ходе брифинга вице-министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова.



Она сообщила, что ветеранов обычно отправляют на парад в Москву в год празднования юбилейной даты, но при желании участники войны могут ездить в Москву на 9 мая каждый год.



"Мы говорим о том, что если ветеран проявил желание и хочет поехать, то Акционерное общество "Пассажирские перевозки" дает возможность бесплатного проезда по странам СНГ в любом направлении туда и обратно. Плюс к этой акции не только бесплатный проезд, но и бесплатное питание. То есть все условия будут созданы", - отметила Светлана Жакупова.



По официальным данным, на сегодня в Казахстане проживает 2067 участников и инвалидов Великой Отечественной войны (в том числе 1494 участника ВОВ, 573 инвалида ВОВ), 39 723 лиц, приравненных к участникам и инвалидам ВОВ, 166 700 других категорий лиц, приравненных к участникам войны.

Как сообщили в Министерстве труда и соцзащиты населения, на сегодня уже ведется работа по подготовке к празднованию 75-годовщины Дня Победы.

"Сегодня разрабатывается план мероприятий по празднованию 75-ой годовщины. Все страны участницы СНГ они уже планируют: сколько ветеранов поедут на парад в Москву именно в год празднования 75 годовщины", - отметила вице-министр труда и соцзащиты населения.



В этом году участникам, инвалидам войны и лицам, приравненным к ним оказана единовременная денежная выплата на сумму 2,7 миллиарда тенге. При этом на дополнительные меры социальной поддержки предусмотрено 2,6 миллиарда тенге (из них за счет местных бюджетов 2,4 миллиарда тенге, за счет спонсорских средств - 207,2 миллиона тенге).

