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Новая ипотечная компания будет реализовывать программу "7-20-25" в Казахстане

Просмотров:106 Опубликовано: Сегодня, 16:44
Новая ипотечная компания будет реализовывать программу "7-20-25" в Казахстане
Фото: today.kz
Реализацией новой жилищной программы в РК будет заниматься АО "Ипотечная компания "Баспана". Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка РК, передает Today.kz.

"Во исполнение поручения Главы государства, озвученного 5 марта в ходе совместного заседания палат парламента, Национальным банком Республики Казахстан в рамках программы "7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи" предусмотрено создание дочерней организации Нацбанка в форме акционерного общества, которая будет выступать оператором программы.

В целях реализации программы постановлением правления Национального банка № 85 от 27 апреля 2018 года принято решение о создании ипотечной компании в форме акционерного общества", – сообщается в пресс-релизе финрегулятора.

Казахстанцев, будущих участников жилищной программы, просят по всем вопросам, связанным с АО "Ипотечная компания "Баспана", обращаться по следующим телефонам: +7 (727) 330-24-86, +7 (727) 270-45-91, вн. 3953.
Интересующие вопросы можно также задать руководству Нацбанка на его странице в Facebook "Национальный банк РК информирует, разъясняет, комментирует".
Источник: Today.kz
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