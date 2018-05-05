Новая ипотечная компания будет реализовывать программу "7-20-25" в Казахстане

Реализацией новой жилищной программы в РК будет заниматься АО "Ипотечная компания "Баспана". Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка РК, передает Today.kz.



"Во исполнение поручения Главы государства, озвученного 5 марта в ходе совместного заседания палат парламента, Национальным банком Республики Казахстан в рамках программы "7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи" предусмотрено создание дочерней организации Нацбанка в форме акционерного общества, которая будет выступать оператором программы.



В целях реализации программы постановлением правления Национального банка № 85 от 27 апреля 2018 года принято решение о создании ипотечной компании в форме акционерного общества", – сообщается в пресс-релизе финрегулятора.



Казахстанцев, будущих участников жилищной программы, просят по всем вопросам, связанным с АО "Ипотечная компания "Баспана", обращаться по следующим телефонам: +7 (727) 330-24-86, +7 (727) 270-45-91, вн. 3953.

Интересующие вопросы можно также задать руководству Нацбанка на его странице в Facebook "Национальный банк РК информирует, разъясняет, комментирует".

