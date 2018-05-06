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Мыши и другой груз успешно вернулись на Землю на грузовой капсуле SpaceX Dragon

Просмотров:57 Опубликовано: Вчера, 23:05
Мыши и другой груз успешно вернулись на Землю на грузовой капсуле SpaceX Dragon
Фото из открытых источников
Беспилотный грузовой аппарат SpaceX Dragon успешно приводнился в Тихом океане 5 мая. Об этом сообщил Twitter-аккаунт компании SpaceX, передает Today.kz.

"Хорошее приводнение Dragon подтверждается и завершает третью миссию SpaceX по доставке груза на МКС и обратно посредством уже летавшего аппарата", - говорится в публикации.

Как пишет Hi-News.ru, аппарат покинул Международную космическую станцию с 1800 килограммами груза на борту.

Грузовое судно отделилось от орбитального форпоста в 16:23 по астанинскому времени, три раза активировало двигатели и медленно начало свое путешествие на Землю. Вместе с ним вернулись результаты научных экспериментов и лабораторные мыши, которых изучали на орбите, чтобы узнать, как их кости меняются в условиях невесомости.

Эта миссия стала 14-й, проведенной SpaceX в рамках контракта с NASA на 1,6 миллиарда долларов, заключенного для поставки грузов на космическую станцию.
Источник: Today.kz
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