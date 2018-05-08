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Медведева утвердили на пост премьер-министра РФ, несмотря на несогласие двух фракций

Просмотров:92 Опубликовано: Сегодня, 20:32
Медведева утвердили на пост премьер-министра РФ, несмотря на несогласие двух фракций
Дмитрий Медведев на голосовании в Госдуме по кандидатуре нового премьера / Фото Reuters
Кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра предложил президент России Владимир Путин.

Депутаты на пленарном заседании Госдумы утвердили кандидатуру нового премьер-министра Российской Федерации. Им стал Дмитрий Медведев.

За назначение Дмитрия Медведева проголосовали 374 депутата (83,1%), против – 56. Всего в голосовании приняли участие 430 человек.

Против кандидатуры Медведева проголосовали фракции ЛДПР и "Справедливая Россия". О своём решении они объявили ещё накануне заседания Госдумы.

В Госдуме РФ представлены четыре фракции: партия власти "Единая Россия" – 339 депутатов, КПРФ – 42 депутата, ЛДПР – 40 депутатов, "Справедливая Россия" – 23 депутата.

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Анатольевич Медведев родился 14 сентября 1965 года.

С ноября 2005 года – первый заместитель председателя правительства Российской Федерации.

2 марта 2008 года Дмитрий Медведев избран президентом РФ.

8 мая 2012 года назначен председателем правительства Российской Федерации.

Инаугурация Владимира Путина на четвёртый президентский срок прошла в Кремле 7 мая. В этот же день правительство ушло в отставку и президент Владимир Путин предложил назначить главой кабинета министров Дмитрия Медведева.
Источник: Informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 21:44
Qutty bolsyn Dmıtrıı aģa.
 
 

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