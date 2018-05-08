Медведева утвердили на пост премьер-министра РФ, несмотря на несогласие двух фракций

Кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра предложил президент России Владимир Путин.



Депутаты на пленарном заседании Госдумы утвердили кандидатуру нового премьер-министра Российской Федерации. Им стал Дмитрий Медведев.



За назначение Дмитрия Медведева проголосовали 374 депутата (83,1%), против – 56. Всего в голосовании приняли участие 430 человек.



Против кандидатуры Медведева проголосовали фракции ЛДПР и "Справедливая Россия". О своём решении они объявили ещё накануне заседания Госдумы.



В Госдуме РФ представлены четыре фракции: партия власти "Единая Россия" – 339 депутатов, КПРФ – 42 депутата, ЛДПР – 40 депутатов, "Справедливая Россия" – 23 депутата.



Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Анатольевич Медведев родился 14 сентября 1965 года.



С ноября 2005 года – первый заместитель председателя правительства Российской Федерации.



2 марта 2008 года Дмитрий Медведев избран президентом РФ.



8 мая 2012 года назначен председателем правительства Российской Федерации.



Инаугурация Владимира Путина на четвёртый президентский срок прошла в Кремле 7 мая. В этот же день правительство ушло в отставку и президент Владимир Путин предложил назначить главой кабинета министров Дмитрия Медведева.