Американка приняла утечку спинномозговой жидкости за насморк

Жительница американского города Омаха Кендра Джексон пять лет лечилась от насморка, пока не узнала, что из ее организма постепенно вытекает спинномозговая жидкость. Необычный медицинский случай описан в издании Medical Daily, сообщает РИА Новости
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В 2013 году Джексон попала в аварию и ударилась головой. Вскоре у нее начались головные боли, проблемы со сном, насморк и кашель, однако врачи затруднялись поставить диагноз.
"Куда бы я ни шла, всегда в кармане у меня была пачка носовых платков", - жаловалась американка.
Выяснить истинную причину недомоганий удалось только в 2018 году, когда она попала к квалифицированному отоларингологу, который обнаружил небольшую дыру между черепом и cтенкой носа, через которую протекала спинномозговая жидкость. В день женщина теряла примерно 250 миллилитров ликвора.
Чтобы заделать дыру, врачи использовали жировую ткань самой пациентки. Спинномозговая жидкость постоянно циркулирует в желудочках головного мозга, ликворопроходящих путях, субарахноидальном пространстве головного и спинного мозга. Ликвор предохраняет их от механических воздействий и обеспечивает поддержание постоянного внутричерепного давления. Утечка жидкости может привести к развитию опасных заболеваний, в том числе менингита.
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