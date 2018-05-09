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Найден новый способ защиты iPhone от взлома

Просмотров:41 Опубликовано: Сегодня, 19:40
Найден новый способ защиты iPhone от взлома
Фото pixabay.com
В операционной системе iOS 11.4 обнаружили функцию, которая позволяет ограничить доступ к информации на смартфоне, пишет TechCrunch.

Как сообщает портал, при подключении iPhone к компьютеру, оба устройства "проверяют" могут ли они отправлять информацию друг другу. Такое соединение можно использовать для попытки взлома телефона, в том числе при расследовании уголовных дел.

"Если полиции или спецслужбам не удается обойти систему безопасности смартфона, устройство хранят как вещественное доказательство до момента, пока специалисты не найдут способ его взломать", - говорится в публикации.

Сообщается, что недавно специалистами был обнаружен режим ограниченного доступа USB, который отключает передачу данных через порт Lightning, если гаджет не был разблокирован в течение недели.

"Обнаруженный режим ограниченного доступа USB не позволит получить данные смартфона после длительного хранения, если устройство не разблокирует сам владелец", - отмечается в публикации.

В 2015 году в городе Сан-Бернардино, Калифорния, супружеская пара, этнические пакистанцы Ризван Фарук и Ташфин Малик устроили стрельбу в помещении центра социального обеспечения. Погибли 14 человек. Данный инцидент ФБР назвало терактом. После чего спецслужба изъяла iPhone Фарука и потребовала от производителя предоставить способ взлома гаджета. Apple отказалась, несмотря на постановление суда, обязывающее корпорацию оказать ФБР техническую помощь в расследовании. Позднее агенты все же нашли способ взломать iPhone без помощи компании из Купертино. Reuters в 2016 году сообщало, что в этом ФБР помогла израильская компания Cellebrite.
Источник: Tengrinews.kz
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