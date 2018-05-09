Парад на Красной площади закончился инцидентом с участием Путина

Как видно на кадрах, глава государства в сопровождении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, президента Сербии Александра Вучича и других высоких лиц двигался в сторону Александровского сада, чтобы возложить цветы на могилу Неизвестного солдата. В этот момент охранники начали отталкивать ветерана Великой Отечественной войны.
Заметив это, Путин сам подошел к пожилому человеку, пожал ему руку и пригласил пройти с ним на церемонию возложения венка. Путь они продолжили уже вместе.
По информации "России-24", ветеран хотел лично подойти к Путину и "засвидетельствовать почтение", и главе государства "категорически не понравились" действия охраны.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил радиостанции "Говорит Москва", что инцидент произошел по случайности. "Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь", - сказал Песков.
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