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Парад на Красной площади закончился инцидентом с участием Путина

Просмотров:269 Опубликовано: Сегодня, 20:34
Парад на Красной площади закончился инцидентом с участием Путина
Кадр Первого канала
9 мая во время празднования Дня Победы на Красной площади сотрудники охраны президента России оттеснили ветерана, который хотел подойти к Владимиру Путину после окончания военного парада.

Инцидент попал в YouTube-трансляцию Первого канала.

Как видно на кадрах, глава государства в сопровождении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, президента Сербии Александра Вучича и других высоких лиц двигался в сторону Александровского сада, чтобы возложить цветы на могилу Неизвестного солдата. В этот момент охранники начали отталкивать ветерана Великой Отечественной войны.

Заметив это, Путин сам подошел к пожилому человеку, пожал ему руку и пригласил пройти с ним на церемонию возложения венка. Путь они продолжили уже вместе.



По информации "России-24", ветеран хотел лично подойти к Путину и "засвидетельствовать почтение", и главе государства "категорически не понравились" действия охраны.

Парад на Красной площади закончился инцидентом с участием Путина


Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил радиостанции "Говорит Москва", что инцидент произошел по случайности. "Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь", - сказал Песков.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 20:41
Reseı yelbasy kúzetshileriniń kinási joq qoı. Dardaı Reseı Yelbasysy ģoı!
 
 

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