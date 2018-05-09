WhatsApp запустил новую функцию, которая сэкономит кучу времени

В мессенджере WhatsApp появилась поддержка встроенного воспроизведения видео из Instagram и Facebook, сообщают Новости Hi-Tech
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Теперь пользователю не нужно покидать чат, чтобы посмотреть ролик, ссылку на который прислал другой пользователь. Видео отобразится прямо в приложении в режиме "Картинка в картинке".
Пользователь сможет продолжать отправлять сообщения своим друзьям прямо во время просмотра. Новая функция доступна для владельцев смартфонов с iOS и Android. Чтобы использовать ее, необходимо загрузить последнюю версию приложения.
Обновление призвано упростить связь между различными сервисами, принадлежащими Facebook. Отметим, что в ноябре прошлого года WhatsApp выпустила аналогичную возможность для видео из YouTube. В последней версии мессенджера также были расширены функции администратора группы.
Теперь администраторы, создавшие группу, могут отозвать права администратора у тех участников, которым эти права были предоставлены. Кроме того, администраторы групп теперь могут выбирать тех, кто может изменять тему, картинку и описание группы. Эти параметры можно найти в разделе "Настройки группы".
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