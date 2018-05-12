Уроженец Казахстана возглавил министерство обороны Армении

Президент Армении Армен Саркисян назначил бывшего исполняющего обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Давида Тонояна министром обороны, передает Today.kz со ссылкой на Sputnik-Казахстан.



"Назначить Давида Тонояна министром обороны Республики Армения", — говорится в указе президента Армении.

Тоноян родился в 1967 году в Усть-Каменогорске. Окончил Ереванский государственный университет и Военно-дипломатическую академию России. Владеет английским, русским и французским языками. Служил в Советской армии, с 1994 года работал в структурах Минобороны Армении, представлял вооруженные силы страны при НАТО.



Возглавлял управления международного военного сотрудничества и оборонных программ и оборонной политики Минобороны. В 2010-2017 годах работал первым заместителем министра обороны Армении, а с 2017 года занимал должность главы МЧС.



Напомним, после избрания парламентом Армении Никола Пашиняна на пост главы кабмина в министерстве обороны страны начались отставки. После вступления в должность Пашинян анонсировал "существенные изменения" в составе правительства. В частности, он заявил, что сменится и сам министр обороны.



Редакция Today.kz узнала, что значит назначение Пашиняна на пост премьер-министра и как теперь будут складываться отношения Армении и Казахстана.



По словам политолога Максима Казначеева, пока делать прогноз о том, какими будут отношения между двумя странами, рано. Эксперт отметил, что если на позицию главы МИД Пашинян приведет своего человека, то повысится градус риторики.



Также Казначеев не исключает, что решение сохранить Никола Пашиняна на этому посту продиктовано желанием потопить его как политического игрока. Заработать негативный рейтинг новый премьер-министр может, занимаясь экономическими социальными проблемами страны.



Протесты в стране начались в апреле. Тысячи людей вышли на улицы Еревана. Оппозиция добивалась отставки с поста премьер-министра бывшего президента Сержа Саргсяна и выдвинула на пост главы правительства своего кандидата — лидера протестного движения, главу парламентской фракции "Елк" Никола Пашиняна. После волны митингов премьер-министр Саргсян подал в отставку. На первых выборах оппозиционера Пашиняна отказалась поддержать правящая партия, и он не набрал нужного количества голосов. После чего Пашинян призвал заблокировать работу армянских аэропортов, перекрыть все улицы и объявить тотальную рабочую и студенческую забастовку. Его призыв стал ответом на провал избрания на пост премьер-министра в результате голосования против Республиканской партии Армении (РПА).

