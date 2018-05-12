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Нацбюро завершило досудебное расследование в отношении братьев Рыскалиевых

Просмотров:144 Опубликовано: Сегодня, 12:17
Нацбюро завершило досудебное расследование в отношении братьев Рыскалиевых
Фото: azh.kz
Нацбюро завершено досудебное расследование дела в отношении преступной группы Рыскалиевых, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК.

"Национальным бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции завершено досудебное расследование уголовного дела в отношении организованного преступного сообщества, созданного и руководимого бывшим акимом Атырауской области Рыскалиевым Б.С. и объявлено о начале ознакомления с материалами дела", - говорится в сообщении.

Как отмечается в информации, во время досудебного расследования добыто достаточно доказательств, позволивших квалифицировать преступные деяния Бергея Рыскалиева и его пособников, находящихся за пределами Казахстана и уклоняющихся от явки в орган следствия.

Напомним, борцы с коррупцией вызывали Бергея Рыскалиева и на допрос в феврале 2018 года. Повторно их вызывали 26 марта. Однако в назначенное время подозреваемые Рыскалиев и его пособники не явились и не уведомили о причинах, препятствующих явке.

Вместе с тем подозреваемые воспользовавшись правом самостоятельно пригласили адвокатов, которые допущены к уголовному делу в качестве защитников и ознакомились с процессуальными документами, подлежащими вручению подозреваемым и их защитникам.

"В настоящее время все участники уголовного процесса в соответствии со статьей 294 УПК уведомлены об окончании производства следственных действий и начале ознакомления с материалами уголовного дела. По окончанию ознакомления уголовное дело будет направлено прокурору в порядке статьи 300 УПК для утверждения обвинительного акта и предания обвиняемых суду", - заключается в пресс-релизе.
Источник: Today.kz
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