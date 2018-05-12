Нацбюро завершило досудебное расследование в отношении братьев Рыскалиевых

Нацбюро завершено досудебное расследование дела в отношении преступной группы Рыскалиевых, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК.
"Национальным бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции завершено досудебное расследование уголовного дела в отношении организованного преступного сообщества, созданного и руководимого бывшим акимом Атырауской области Рыскалиевым Б.С. и объявлено о начале ознакомления с материалами дела", - говорится в сообщении.
Как отмечается в информации, во время досудебного расследования добыто достаточно доказательств, позволивших квалифицировать преступные деяния Бергея Рыскалиева и его пособников, находящихся за пределами Казахстана и уклоняющихся от явки в орган следствия.
Напомним, борцы с коррупцией вызывали Бергея Рыскалиева и на допрос в феврале 2018 года. Повторно их вызывали 26 марта. Однако в назначенное время подозреваемые Рыскалиев и его пособники не явились и не уведомили о причинах, препятствующих явке.
Вместе с тем подозреваемые воспользовавшись правом самостоятельно пригласили адвокатов, которые допущены к уголовному делу в качестве защитников и ознакомились с процессуальными документами, подлежащими вручению подозреваемым и их защитникам.
"В настоящее время все участники уголовного процесса в соответствии со статьей 294 УПК уведомлены об окончании производства следственных действий и начале ознакомления с материалами уголовного дела. По окончанию ознакомления уголовное дело будет направлено прокурору в порядке статьи 300 УПК для утверждения обвинительного акта и предания обвиняемых суду", - заключается в пресс-релизе.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.