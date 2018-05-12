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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Первый день священного месяца Рамазан наступит 17 мая

Просмотров:108 Опубликовано: Сегодня, 18:18
Первый день священного месяца Рамазан наступит 17 мая
Иллюстративное фото
Главный муфтий Казахстана Серикбай кажы Ораз сделал официальное заявление о том, когда наступит священный месяц Рамазан, передает Today.kz со ссылкой сайт ДУМК

"Мусульманскому обществу следует дождаться рождения новолуния в двадцать девятый день месяца Шаабана, предшествующий месяцу Рамазан. Если ночью будет новолуние, то на следующий день следует поститься. Напротив же, следует заполнить месяц тридцатью днями и начинать пост. Некоторые мусульманские ученые утверждают, что 29-й день Шаббана, упомянутый в этом хадисе, соответствует 15 маю, 30-й день - 16 маю. Следовательно, астрономические расчеты показывают, что новолуние родится 16 мая. 17 мая - первый день месяца Рамазан", - сказал Серикбай кажы Ораз.

Духовное управлении мусульман Казахстана запросило официальную информацию о рождении нового месяца из "Национального центра космических исследований и технологий". В центре подтвердили , 16 мая можно будет увидеть новолуние.

В этом году сумма пожертвования останется такой же, как и в 2017-м - 300 тенге.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 20:03
Qazaqstanda 14 mln azamat ózderin musylmanmyn dep yesepteıdi. Osy 14 mln azamat 300 teńgeden berse, 4 mlrd 200 mln teńge jınalady. Yendi, bizdiń meshit ımamdarynyń astynda qandaı kólikter bar yekenin qarasaq, qyzyq jaıttyń ashylatyny anyq!
 
 

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