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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

США обещают КНДР процветание

Просмотров:102 Опубликовано: Сегодня, 07:51
США обещают КНДР процветание
Фото из открытых источников
США поддержат экономику Северной Кореи, если Пхеньян откажется от ядерной программы. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео на встрече с южнокорейской коллегой в Вашингтоне, передает Today.kz со ссылкой Euronews.

Международные санкции препятствуют развитию экономики КНДР. Согласно данным Всемирной продовольственной программы, около 70 процентов населения страны голодает, а четверть детей в возрасте до пяти лет страдает от хронического недоедания.

"Если председатель Ким выберет правильный путь, то у северокорейского народа есть шанс на мирное и процветающее будущее. Если КНДР предпримет смелые шаги в сторону скорой денуклеаризации, Соединенные Штаты готовы работать с ней, чтобы помочь ее народу достичь такого же процветания, какого достигли южнокорейские друзья", - заявил глава госдепа США.

Ранее на этой неделе состоялся визит Помпео в Пхеньян. На родину госсекретарь вернулся с тремя американцами, освобожденными из тюрьмы по личному распоряжению северокорейского лидера. Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына пройдет 12-го июня в Сингапуре. Эту страну выбрали за ее расположение, безопасность и нейтральный статус.

США обещают КНДР процветание | Euronews


Источник: Today.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Dagestan
  • Quwanysh Atshybaiuly
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mer (Посетители) Сегодня, 07:57
Процветание они обеспечат,ага,весь ближний восток процветает в огне. Контроль над экономикой им нужен,чтобы подчинить под себя.
 
 

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