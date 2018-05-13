Американские ученые назвали лучшее время для ужина

Ученые из американского Университета Алабамы в Бирмингеме назвали лучшее время для ужина, сообщает "РЕН ТВ". По их словам, ранний ужин существенно улучшает метаболизм, поэтому есть нужно не позднее 15:00.
Участники эксперимента ели в строго определенное время: завтрак с 6:30 до 8:30, обед — в 12:00, ужин — в 15:00. Таким образом, прием пищи у них синхронизировался с биологическими часами.
"Поздний ужин вызывает некоторый сбой в работе гормонов, которые уже подготовились "отдыхать". Этот сбой, в свою очередь, вызывает проблемы с обменом веществ. Поэтому пищу необходимо принимать в определенное время суток", - сказала автор исследования Кортни Петерсон.
Российские диетологи с ними не согласны, считая длительные перерывы вредными.
"Такая диета может давать положительный эффект лишь в течение непродолжительного времени. Есть классическая и проверенная рекомендация — ужинать не позднее трех-четырех часов до сна. Именно ее стоит придерживаться", - сказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.
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