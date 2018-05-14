Британец оснастил двигателем сарай и разогнал его до 162 км/ч

53-летний садовник Кевин Никс из Оксфордшира соорудил моторизованный сарай, оснастив его двигателем и установив шасси, передает Today.kz со ссылкой на tjournal.ru.Свой самоходный сарай Никс начал строить в 2015 году. Создание такого транспортного средства обошлось его владельцу в 13 тысяч фунтов стерлингов (примерно 5 миллионов тенге).Все работы Кевин Никс выполнял сам. Во время первого испытания сарай с мотором показал довольно высокую скорость – 129 километров в час."А потом я подумал: интересно, а как быстро может разгоняться эта штука? Я принял участие в нескольких соревнованиях и все их выиграл", – рассказал Никс.Британец несколько раз усовершенствовал транспортное средство, меняя двигатель на более мощный. В итоге на очередном испытании он побил свой же рекорд скорости, разогнавшись на пляже Пендайн-Сэндз в Уэльсе до 162 километров в час."Лучше и быть не могло, я так счастлив", – поделился создатель необычного средства передвижения.Самоходный сарай имеет дорожную лицензию – Никс зарегистрировал его, чтобы можно было возить дочь в школу и ездить по магазинам.