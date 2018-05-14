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Узбекские ветераны по ошибке попали в Сочи после парада в Москве

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 01:47
Узбекские ветераны по ошибке попали в Сочи после парада в Москве
Фото: официальный портал города Сочи
Досадное недоразумение произошло с узбекскими ветеранами по возвращении из Москвы, где они принимали участие в параде Победы. Семеро фронтовиков должны были выехать на санаторное лечение в Кисловодск, но по ошибке оказались в Сочи, передает Today.kz со ссылкой на Life.ru.

Путаница случилась во время покупки билетов до Кисловодска: делегация Узбекистана перепутала направления и прибыла совсем в другой город. В Сочи вместе с ветеранами оказались также сопровождавшие их родственники и врачи.

Между тем, администрация курортного города, узнав о казусе, радушно приняла гостей, организовав им ночлег и экскурсии по Сочи.

Сочинские власти также обеспечили ветеранам проезд до Кисловодска.

"В Сочи я бывал много раз, лечился в санаториях. И сейчас вижу, как изменился, похорошел город. Спасибо вам огромное от имени участников Великой Отечественной войны за гостеприимство, за прекрасный прием", – поблагодарил за встречу один из ветеранов Беккула Хамзаев.
Источник: Today.kz
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