Узбекские ветераны по ошибке попали в Сочи после парада в Москве

Досадное недоразумение произошло с узбекскими ветеранами по возвращении из Москвы, где они принимали участие в параде Победы. Семеро фронтовиков должны были выехать на санаторное лечение в Кисловодск, но по ошибке оказались в Сочи, передает Today.kz со ссылкой на Life.ru.



Путаница случилась во время покупки билетов до Кисловодска: делегация Узбекистана перепутала направления и прибыла совсем в другой город. В Сочи вместе с ветеранами оказались также сопровождавшие их родственники и врачи.



Между тем, администрация курортного города, узнав о казусе, радушно приняла гостей, организовав им ночлег и экскурсии по Сочи.



Сочинские власти также обеспечили ветеранам проезд до Кисловодска.



"В Сочи я бывал много раз, лечился в санаториях. И сейчас вижу, как изменился, похорошел город. Спасибо вам огромное от имени участников Великой Отечественной войны за гостеприимство, за прекрасный прием", – поблагодарил за встречу один из ветеранов Беккула Хамзаев.

