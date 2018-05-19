Назарбаев выразил соболезнования народу Кубы в связи с авиакатастрофой в Гаване

Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Председателю Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу, сообщает Today.kz со ссылкой на Акорду.



Как пишет сайт, Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате крушения пассажирского самолета вблизи Гаваны.



"В этот трагический момент, разделяя глубокую горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу Кубы. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям", - говорится в телеграмме.



Напомним, самолет Boeing 737 кубинской авиационной компании Cubana de Aviacion потерпел крушение при взлете в аэропорту Гаваны имени Хосе Марти. По сведениям телеканала, воздушное судно направлялось в Гайану.

