Назарбаев выразил соболезнования народу Кубы в связи с авиакатастрофой в Гаване

Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Председателю Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу, сообщает Today.kz со ссылкой на Акорду.
Как пишет сайт, Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате крушения пассажирского самолета вблизи Гаваны.
"В этот трагический момент, разделяя глубокую горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу Кубы. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям", - говорится в телеграмме.
Напомним, самолет Boeing 737 кубинской авиационной компании Cubana de Aviacion потерпел крушение при взлете в аэропорту Гаваны имени Хосе Марти. По сведениям телеканала, воздушное судно направлялось в Гайану.
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