Одобрено первое в мире лекарство от мигрени

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов — агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США одобрило первый препарат, специально разработанный для предотвращения мигрени, передает Today.kz со ссылкой на Hi-News.ru.
Как пишет портал, лекарство под название Aimovig было совместно разработано фармацевтическими компаниями Amgen и Novartis. Оно использует антитела для блокирования эффекта молекулы белка, которая играет ключевую роль в появлении и поддержании мигрени, известной как пептид, связанный с геном кальцитонина, CGRP. В трех клинических испытаниях III фазы, которые привели к одобрению препарата, у людей, которых лечили с помощью Aimovig, было обнаружено снижение частоты появления мигреней до одного — двух с половиной раз в месяц, по сравнению с контрольной группой на плацебо, без каких-либо побочных эффектов.
"Эти препараты окажут огромное влияние. Это удивительное время для моих пациентов и общих неврологов, которые лечат пациентов с мигренью", - считает специалист по мигреням в клинике Майо в Фениксе Амаал Старлинг.
Пациенты будут принимать Aimovig раз в месяц через инъекцию, поскольку антитела нового препарата остаются в организме на какое-то время. Другие препараты на основе антител могут потребовать еще меньше надзора. Но, как это часто бывает с новым лекарством, людям придется заплатить круглую сумму за Aimovig: 6900 долларов в год.
Мигрень, которая протекает значительно болезненнее и дольше, чем головная боль, затрагивает, как правило, более 10 процентов населения. Женщины страдают от мигреней в три раза чаще мужчин, и в основном мигрень мешает жить бедным, пожилым людям и инвалидам. Причины мигрени остаются неясными, но выделяют последовательные экологические триггеры, такие как определенные продукты или стресс.
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