В Армении началась охота на воров в законе

Правоохранительные органы Армении начали проводить профилактические беседы с представителями криминального мира, которых доставляют в полицейские участки в «конвейерном режиме». Об этом сообщает "Sputnik Армения".
За последние три дня в участки были доставлены более десятка воров в законе и около 30 криминальных авторитетов. Полицейские попросили их воздерживаться от противоправной деятельности. Источники сайта криминальной хроники Shamshyan указывают, что ключевую роль в проведении мероприятий играет управление полиции Армении по борьбе с организованной преступностью (также известно как 6-й отдел полиции), задействовано также главное управление уголовного розыска полиции страны.
17 мая полицейские пригласили на беседу 43-летнего вора в законе С.А., недавно вернувшегося в Армению с Украины. "Sputnik Армения" отмечает, что информация о нем совпадает с данными о Самвеле Арутюняне (также известен как Манети Тха Само). Арутюнян находился за пределами Армении с 2016 года, предположительно, в Турции и на Украине. Возможной причиной его отъезда из страны называли конфликт с прежними властями Армении.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.