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В Армении началась охота на воров в законе

Просмотров:188 Опубликовано: Сегодня, 20:18
В Армении началась охота на воров в законе
Иллюстративное фото
Правоохранительные органы Армении начали проводить профилактические беседы с представителями криминального мира, которых доставляют в полицейские участки в «конвейерном режиме». Об этом сообщает "Sputnik Армения".

За последние три дня в участки были доставлены более десятка воров в законе и около 30 криминальных авторитетов. Полицейские попросили их воздерживаться от противоправной деятельности. Источники сайта криминальной хроники Shamshyan указывают, что ключевую роль в проведении мероприятий играет управление полиции Армении по борьбе с организованной преступностью (также известно как 6-й отдел полиции), задействовано также главное управление уголовного розыска полиции страны.

17 мая полицейские пригласили на беседу 43-летнего вора в законе С.А., недавно вернувшегося в Армению с Украины. "Sputnik Армения" отмечает, что информация о нем совпадает с данными о Самвеле Арутюняне (также известен как Манети Тха Само). Арутюнян находился за пределами Армении с 2016 года, предположительно, в Турции и на Украине. Возможной причиной его отъезда из страны называли конфликт с прежними властями Армении.
Источник: Tengrinews.kz
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