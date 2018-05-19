В Армении началась охота на воров в законе

Правоохранительные органы Армении начали проводить профилактические беседы с представителями криминального мира, которых доставляют в полицейские участки в «конвейерном режиме». Об этом сообщает "Sputnik Армения".



За последние три дня в участки были доставлены более десятка воров в законе и около 30 криминальных авторитетов. Полицейские попросили их воздерживаться от противоправной деятельности. Источники сайта криминальной хроники Shamshyan указывают, что ключевую роль в проведении мероприятий играет управление полиции Армении по борьбе с организованной преступностью (также известно как 6-й отдел полиции), задействовано также главное управление уголовного розыска полиции страны.



17 мая полицейские пригласили на беседу 43-летнего вора в законе С.А., недавно вернувшегося в Армению с Украины. "Sputnik Армения" отмечает, что информация о нем совпадает с данными о Самвеле Арутюняне (также известен как Манети Тха Само). Арутюнян находился за пределами Армении с 2016 года, предположительно, в Турции и на Украине. Возможной причиной его отъезда из страны называли конфликт с прежними властями Армении.