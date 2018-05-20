Люка Бессона обвинили в изнасиловании

Известный французский режиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон оказался в центре сексуального скандала. Звезда мирового кинематографа подозревается в совершении изнасилования, передает Today.kz со ссылкой на радиостанцию Europe 1.
По информации радиостанции, 27-летняя актриса обратилась в полицию, обвинив Люка Бессона в насильственных действиях сексуального характера. По словам актрисы, имя которой не называется, инцидент произошел в парижском отеле "Бристоль". Девушка рассказала, что была знакома с режиссером несколько лет. Вечером 17 мая она встретилась с Бессоном в отеле. Окончание встречи потерпевшая не могла вспомнить, объясняя это тем, что ей что-то подсыпали в чай.
По словам потерпевшей, очнувшись, она поняла, что была изнасилована. Бессона к этому времени в номере уже не было, на столе он оставил пачку банкнот. Наутро актриса приняла решение обратиться в полицию.
По словам адвоката Люка Бессона, 59-летний режиссер "упал со стула", узнав об обвинениях в свой адрес. Защитник Бессона утверждает, что всё рассказанное заявительницей – вымысел. Режиссер признает, что эпизодически видел эту актрису, но никогда не употреблял наркотики и не насиловал.
Люк Бессон – один из самых успешных продюсеров и режиссеров современности, который работает в разных жанрах. Он автор целого ряда киношедевров. На его счету 152 фильма, самые известные из которых "Леон", "Пятый элемент", "Никита", "Такси".
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