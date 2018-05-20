В Facebook появится функция отправки голосовых сообщений

Социальная сеть Facebook добавила в свой сервис "Истории", запущенный в марте 2017 года, облачное хранилище для фото и видео, голосовые сообщения и архив, передает ТАСС. Об этом сообщил интернет-портал The Verge.



По его данным, в приложении соцсети для смартфонов появилась функция отправки голосовых сообщений в "Историях" вместе с изображением, текстом и стикерами.

Еще одно новшество - запуск облачного хранилища для фото и видео. Оно позволит сохранять снятые в приложении фото или видео напрямую в свои аккаунты в Facebook. По мнению разработчиков, личное облако поможет сэкономить место на телефоне.



Третья функция - архив, в который будут загружаться "истории" пользователей после их удаления из публичной ленты через 24 часа.



По информации портала, первое время новые функции будут доступны только для пользователей из Индии. Компания планирует предоставить эти возможности для пользователей по всему миру, однако точной даты запуска пока нет.

